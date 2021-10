Calciomercato Milan – Diavolo rassegnato a perdere Kessié: il punto

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Franck Kessié non dovrebbe rinnovare il suo contratto con i rossoneri, in scadenza il 30 giugno

Daniele Triolo

Il Milan, nella prossima sessione estiva di calciomercato, rischia di vedere andare via anche Franck Kessié a parametro zero. Lo ha riferito 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Il contratto del centrocampista ivoriano, come noto, scadrà il 30 giugno 2022 e, finora, tutti i tentativi del club di Via Aldo Rossi di rinnovarlo sono falliti.

Il Milan, ha incalzato la 'rosea', ha fatto il massimo per accontentare Kessié. La proposta dei rossoneri di un nuovo contratto da oltre 6 milioni di euro netti a stagione, però, non è stata accettata dall'entourage dell'ex atalantino. Kessié, infatti, ha ricevuto proposte da tante big d'Europa, in primis PSG e Liverpool, per contratti da almeno 8 milioni di euro netti a stagione.

Al Milan, quindi, si sarebbero già rassegnati a perdere anche il numero 79 a costo zero tra qualche mese, così come è stato la passata estate per Gianluigi Donnarumma e Hakan Çalhanoğlu e sono pronti ad operare in entrata per sostituire il giocatore.