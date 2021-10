Calciomercato Milan – Kessie, Di Marzio: “C’è distanza tra le parti”

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Gianluca Di Marzio ha fornito gli aggiornamenti relativi al rinnovo di Franck Kessie

Il Milan sul calciomercato pensa al rinnovo di Franck Kessie. Il centrocampista è in scadenza con il club rossonero a giugno. Il giornalista Gianluca Di Marzio, attraverso il portale Williamhillnews.it, ha fornito gli ultimi aggiornamenti: "Il Milan ha messo sul piatto la sua offerta di rinnovo, ma le richieste dell’entourage dell’ivoriano (che durante le Olimpiadi aveva affermato di voler rimanere) sono ritenute eccessive. Al momento c’è dunque distanza tra le parti e per sbloccare la situazione servirà che il centrocampista – che piace a mezza Europa e che a zero rappresenterebbe un vero e proprio affare – venga incontro al club". Intanto ha parlato Stefano Pioli in conferenza stampa. Il tecnico annuncia diversi indisponibili.