Calciomercato Milan – Kessié, un capitolo definitivamente chiuso

Franck Kessié potrebbe tornare al Milan in questo calciomercato estivo? I rossoneri fanno sapere di aver cambiato pagina una volta per tutte

Daniele Triolo

Franck Kessié potrebbe realmente tornare al Milan in questo calciomercato estivo nel caso in cui il Barcellona non riuscisse, per motivi economici, a tesserarlo ed a registrarlo alla Liga 2022-2023? Secondo il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, no. Quello tra Kessié e il Milan, infatti, è un capitolo chiuso.

Nelle ultime ore si era sparsa la voce di un possibile ritorno di Kessié al Milan qualora il Barça non riuscisse ad iscrivere il calciatore ivoriano, classe 1996, al campionato che sta per cominciare per via del suo enorme debito e per le stringenti regole sul Fair Play Finanziario interne alla Liga volute dal suo Presidente, Javier Tebas.

Calciomercato Milan, Kessié non tornerà a vestire la maglia rossonera

Ma il Milan ha voltato pagina da tempo e il caso Kessié, di fatto, non riguarda più i rossoneri. Questo, secondo il 'CorSport', è quanto filtrato ieri in giornata da 'Casa Milan': l'ex atalantino non rappresenta più un'opzione per il Diavolo dal giorno della scadenza del suo contratto. L'ipotesi non è attuabile.

Kessié, lo ricordiamo, aveva lasciato il Milan dopo aver rifiutato varie offerte per il rinnovo del suo contratto. Ha ottenuto, dal Barcellona, l'ingaggio che voleva: 6,5 milioni di euro netti a stagione più bonus, più una ricca commissione al suo agente, George Atangana. Cifre alle quali il club di Via Aldo Rossi non è arrivato e non intende arrivare.

Pertanto, nessun 'romantico pentimento', con annesso ritorno, di Kessié all'ovile. Oltretutto, da Barcellona fanno sapere come il calciatore sarà regolarmente tesserato e registrato al massimo entro il 31 agosto, termine ultimo per evitare che salti il suo ingaggio. Difesa, pronto un gran colpo per il Milan? Le ultime news di mercato >>>