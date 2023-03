Ex Milan – Barcellona, sirene inglesi per Kessié: le ultime news

Secondo quanto riportato da Fichajes.net, noto sito sportivo spagnolo, nonostante un minutaggio più elevato durante le ultime partite, Franck Kessié parrebbe essere entrato nel mirino di ben tre club inglesi per la prossima sessione di calciomercato. Al momento, però, il Barcellona, detentore del cartellino, non sembrerebbe essere intenzionato a vendere il centrocampista ivoriano, arrivato durante la scorsa estate a parametro zero.