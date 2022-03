Calciomercato Milan – Kessié-Barcellona, ecco cosa ha sbloccato tutto

Franck Kessié saluterà il Milan: nel calciomercato estivo andrà al Barcellona a costo zero. Sorride, molto, l'agente George Atangana

Daniele Triolo

Ormai non è più un mistero. Franck Kessié lascerà il Milan nel prossimo calciomercato. Il centrocampista ivoriano non rinnoverà il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno con il club rossonero. Andrà via, all'estero, per una nuova esperienza professionale.

Nella corsa al cartellino di Kessié (che piaceva anche al Tottenham ed al PSG, in Premier League e in Ligue 1), l'ha spuntata, alla fine, il Barcellona di Joan Laporta. Il club catalano ha messo sul piatto, per Kessié, un contratto di cinque anni, fino al 30 giugno 2027, con un ricco ingaggio.

Il centrocampista ex Atalanta andrà infatti a guadagnare 6,5 milioni di euro netti a stagione, più bonus, nella sua avventura in Catalogna. Il tecnico del Barcellona, Xavi, lo ha già sentito in via telefonica e gli ha promesso un ruolo centrale, di primo piano, nel Barça 2022-2023.

Il Milan, che comunque aveva offerto meno soldi a Kessié in fase di trattativa per l'eventuale rinnovo di contratto, ha mollato la presa, però, principalmente per le laute commissioni richieste dal manager del centrocampista, George Atangana. Maxi-commissione che, per principio, il Diavolo non elargisce agli agenti. Il Barcellona evidentemente sì.

Atangana, a quanto sembra, metterà in tasca commissioni per 10 milioni di euro nell'affare di calciomercato per Kessié. Il Milan non gliel'avrebbe mai concessa. Secondo le ultime indiscrezioni, ad aver sbloccato il trasferimento di Kessié al Barcellona da 'free agent', a partire dal prossimo 1° luglio, avrebbe contribuito un particolare importante inerente proprio questo tema.

Atangana, infatti, nei giorni scorsi ha completato la sua iscrizione alla RFEF, la Federcalcio spagnola. Un passaggio fondamentale per poter andare, poi, all'incasso delle commissioni dal Barcellona. Che è ben felice di elargire all'agente tale cifra per un giocatore portato a zero il cui valore oscillava, un anno fa, tra i 40 e i 50 milioni di euro. Milan, i tre bomber su cui si punta per l'attacco: le ultime news di mercato >>>

