Calciomercato Milan – Kessie, accordo raggiunto per il rinnovo | News

Le ultime sul calciomercato del Milan: sembra fatta per il rinnovo di Franck Kessie con il club rossonero. Il punto della Gazzetta

La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, fa il punto sul rinnovo di Franck Kessie con il Milan. Il centrocampista ha avuto qualche giorno di riposo dopo le Olimpiadi e probabilmente nella giornata di lunedì sarà a Milanello. L'ivoriano avrà dunque due settimane di tempo per prepararsi all'esordio in campionato contro la Sampdoria, in programma lunedì 23 agosto.