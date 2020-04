Calciomercato Milan – Kepa, il Chelsea adesso vuole tenerlo: le ultime

CALCIOMERCATO MILAN – Gianluigi Donnarumma rinnova oppure no? Una domanda che ancora non trova risposte, ma che potrebbe trovare la sua soluzione definitiva già in estate. Il contratto che lega il portiere al Milan scadrà nel 2021, per questo motivo il rischio di perderlo a parametro zero è troppo elevato. Qualora Gigio non dovesse prolungare il suo rapporto con i rossoneri, una cessione già in estate sarebbe una possibilità concreta.

Il Milan sta valutando alcuni nomi per sostituirlo, tra cui quello di Kepa Arrizabalaga, portiere del Chelsea accostato al Diavolo nelle ultime settimane. Secondo quanto riferisce 'Mail' però, i 'Blues' avrebbero fatto marcia indietro sulla sua cessione, cambiando idea in vista della possibile svalutazione dello spagnolo a causa dell'emergenza coronavirus.