Calciomercato Milan – Attaccante, piace il talento brasiliano Kennedy

Tra i reparti che il Milan avrebbe intenzione di rinforzare nelle prossime sessioni di calciomercato c'è senza dubbio l'attacco. Le ultime uscite hanno reso particolarmente evidente la necessità di trovare un sostituto di Olivier Giroud che sia all'altezza del francese. Luka Jovic non ha infatti dato le risposte attese e Noah Okafor sarebbe adattato in quella posizione.

Secondo quanto riferito da 'fichajes.net', il Milan avrebbe messo gli occhi su un giovanissimo talento brasiliano per rinforzarsi in attacco. Si tratta di John Kennedy, classe 2002 in forza alla Fluminense. Gli ostacoli al momento sarebbero due. In primis la scadenza del suo contratto che è fissata nel 2026 e poi la valutazione che ne fa il club brasiliano, vicina ai 20 milioni di euro.