Calciomercato Milan – Difensore, obiettivi Kelly e Miranda: i dettagli

Anche perché appare difficile che l'Arsenal conceda il prestito di Jakub Kiwior, così come il Genoa liberi Alessandro Marcandalli, attualmente in prestito alla Reggiana di Alessandro Nesta in Serie B. In ribasso, invece, le quotazioni di Finn van Breemen del Basilea. Per il terzino sinistro, invece, come vice Theo il Milan ha da tempo individuato in Juan Miranda del Betis il profilo idoneo.

Ottimi rapporti tra Milan e Betis: non sarà fatto alcun sgarbo — Anche lui si libererà a parametro zero a fine stagione. Pur non essendo una priorità assoluta, i rossoneri parleranno con il club andaluso per capire che tipo di possibilità ci potranno essere a gennaio per portarlo a Milanello. I rapporti tra le società sono ottimi e il Milan non vuole fare uno sgarbo al Betis e le parti si aggiorneranno per trovare la soluzione migliore per tutti. Altrimenti, così come per Kelly, il Milan aspetterà la stagione 2024-2025. LEGGI ANCHE: Difensore, spunta un altro nome per il Milan di gennaio >>>

