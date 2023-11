Calciomercato Milan – Tra l’attaccante e il difensore: le novità

'Tuttosport' parla anche del calciomercato del Milan . I rossoneri, dopo un grande lavoro in estate, potrebbero cercare di coprire i 'buchi' lasciati in rosa. Un po' per infortuni, un po' per investimenti che non stanno sfruttando, il Milan ha due chiare necessità: il difensore e la punta. La dirigenza potrebbe quindi cercare i giusti profili da regalare a Pioli già a gennaio.

Calciomercato Milan, ecco cosa serve ai rossoneri

Il Milan, si legge, starebbe sondando il calciomercato per la finestra di gennaio. Il focus primario sarebbe su un difensore centrale visto il vuoto che si è creato con gli infortuni di Kalulu e Pellegrino. Anche a Lecce i rossoneri si presentano con i soli Thiaw e Tomori. Kelly del Bournemouth sarebbe ancora un nome vivo per il Milan, anche se il club inglese non vorrebbe cederlo, anche a rischio di perderlo a zero. Per quanto riguarda l'attaccante, il quotidiano non fa nomi, ma riporta ancora una volta la necessità rossonera, anche date le deludenti prestazioni di Luka Jovic.