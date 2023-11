Calciomercato Milan – Tutti i nomi caldi dal difensore all’attaccante

Fra i giocatori finiti sul taccuino del capo scout rossonero, anche il centrocampista portoghese Renato Veiga (classe 2003). Il Milan, però, non esclude neanche un investimento in attacco per il calciomercato di gennaio. Gli obiettivi grossi, per l'estate, rimangono Jonathan David (Lille), Benjamin Šeško (RB Lipsia) e Joshua Zirkzee (Bologna).

Per gennaio possibile nuovo tentativo per Guirassy (Stoccarda) — Per l'immediato, invece, il Milan avrebbe già fatto un primo tentativo per Serhou Guirassy, bomber rivelazione dello Stoccarda. Il centravanti guineano, 14 gol in Bundesliga, ha una clausola rescissoria di 17,5 milioni di euro per andare via già a gennaio, ma ha comunicato al Milan di voler aspettare giugno per muoversi. È possibile, però, che nelle prossime settimane possa esserci un nuovo tentativo. LEGGI ANCHE: Milan, crisi tra Elliott e RedBird? Ordine punge sui social >>>

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Pianetamilan per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.