Calciomercato Milan – Serve un difensore: tre nomi in pole position

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, facendo il punto della situazione sul Milan in vista del calciomercato di gennaio 2024, ha evidenziato come alla squadra rossonera servirà un nuovo difensore centrale. Il Diavolo di Stefano Pioli, infatti, sta giocando soltanto con Malick Thiaw e Fikayo Tomori, e il giovane Jan-Carlo Simić in panchina, per via degli infortuni di Mattia Caldara, Simon Kjær, Marco Pellegrino e Pierre Kalulu.