Calciomercato Milan – Keita Baldé a un passo dalla Sampdoria

Calciomercato Milan: Keita sta per firmare con la Sampdoria

ULTIME NOTIZIE CALCIO MERCATO MILAN – Keita Baldé, per diverso tempo obiettivo di mercato del Milan, ora è a un passo dal firmare un contratto con la Sampdoria allenata da Claudio Ranieri. Come riporta Il Secolo XIX, l'esterno offensivo senegalese, ha ritardato di qualche giorno il suo arrivo in Italia per questioni fiscali, ma domani lascerà il Principato di Monaco per trasferirsi al Genova, sponda Sampdoria. Keita, ex attaccante dell'Inter e prima ancora della Lazio, svolgerà le visite mediche e poi firmerà il contratto. L'affare dovrebbe chiudersi già entro questa settimana. Sta per partire la terza avventura italiana di Keita.