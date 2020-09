Calciomercato Milan – Pioli chiede un rinforzo in difesa

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Siamo solo all’inizio della stagione, ma il Milan è già in emergenza. La positività di Leo Duarte al coronavirus ha complicato ulteriormente i piani di Stefano Pioli per la partita di questa sera, visto che il tecnico deve già rinunciare ad Alessio Romagnoli e Mateo Musacchio.

Pioli non si nasconde, e in conferenza stampa fa capire quanto sia necessario l’arrivo di un difensore centrale, considerando i tanti impegni della squadra rossonera. In difesa siamo un po’ corti – ha detto Pioli- vedremo cosa succederà nelle prossime settimane”.

