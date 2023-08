Calciomercato Milan – Kean salta Udine: il vero motivo dell’assenza

In questa sessione di calciomercato il Milan è interessato all'attaccante della Juventus Moise Kean: salterà la prima gara di campionato

La Juventus non è stata una squadra molto attiva nell'ambito di questa sessione di calciomercato. I bianconeri hanno acquistato pochi elementi, ma prestano sempre attenzione all'occasione che potrebbe presentarsi. La pila dei centravanti della Vecchia Signora non convince a pieno Massimiliano Allegri. Non è un mistero che il tecnico toscano puntava su Romelu Lukaku, ma negli ultimi giorni la trattativa sembrerebbe essersi leggermente fermata. L'attaccante al centro di numerosi voci resta Moise Kean.