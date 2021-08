Calciomercato Milan – Kamara interessa al Newcastle: la situazione

Boubacar Kamara piace a tanti club, non solo il Milan. L'Equipe parla di un forte interesse del Newcastle: si muoverà in questo calciomercato?

Riccardo Varotto

Il Milan ha messo nel mirino Boubacar Kamara in questa sessione di calciomercato. Il centrocampista francese piace a Paolo Maldini e Ricky Massara e sarebbe un profilo ideale per il progetto giovani, dato che parliamo di un classe '99. Non è semplice acquistare il giocatore perché il Marsiglia chiede circa 20 milioni di euro. Inoltre, nelle ultime ore, è emerso un forte interesse da parte del Newcastle.

A riportare l'indiscrezione è l'Equipe. Kamara ha il contratto in scadenza nel 2022 e non ha intenzione di rinnovarlo, ma allo stesso tempo il Marsiglia non ha intenzione di regalarlo. Il quotidiano riporta che il club francese ha rifiutato un'offerta di 14 milioni di euro da parte del Newcastle. Parliamo sicuramente di un giocatore di ottima prospettiva, ma sarà difficile che qualche squadra possa soddisfare le richieste economiche del club transalpino.

Al Milan farebbe comodo un centrocampista come Kamara, dato che Ismael Bennacer e Franck Kessié saranno impegnati in Coppa d'Africa durante la stagione 2021-2022. Attualmente, i rossoneri in quel periodo potranno contare solamente su Sandro Tonali, Tommaso Pobega e Rade Krunic.