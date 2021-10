Calciomercato Milan – Kamara in pole in caso di addio a Kessie

Le ultime news sul calciomercato del Milan: secondo Tuttosport Kamara del Marsiglia è l'obiettivo numero uno nel caso di addio a Kessie

Salvatore Cantone

Il Milan sul calciomercato pensa a Boubacar Kamara.Tuttosport, in edicola questa mattina, scrive dell'interesse dei rossoneri per questo mediano, che si è messo e si sta mettendo in luce in Ligue 1. Maldini e Massara hanno provato a prenderlo dall'Olympique Marsiglia già la scorsa estate, ma la parte economica troppo bassa e l'inserimento di contropartite poco gradite come Castillejo, hanno frenato l'affare.

Secondo il quotidiano Kamara è il primo nome sulla lista nel caso in cui andasse via Franck Kessie. Il Milan, come ormai tutti sanno, è molto attento al mercato francese, ma c'è anche da sottolineare che il centrocampista ha un contratto in scadenza a giugno con il Marsiglia. Per questo motivo quello di Kamara è un nome da tenere in grande considerazione, magari già per la sessione di gennaio.

Intanto proseguono i contatti con l'agente di Kessie. Maldini e Massara stanno cercando di limare la distanza tra la domanda da 7 milioni più bonus e l'offerta da 5,5 milioni a salire fino a 6,5 dal terzo anno in avanti. La trattativa è ancora in piedi, ma più passa il tempo e più l'ivoriano si allontana. Kamara può essere il nome giusto per rimpiazzarlo. Intanto il Milan sul calciomercato pensa a un calciatore dell'Inter.