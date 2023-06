Calciomercato Milan – Kamada, visite mediche e firma a fine giugno

Per il passaggio di Daichi Kamada al Milan mancano solamente gli ultimi dettagli, con le visite mediche e la firma previste per fine giugno

Come noto, una delle trattative che il Milan starebbe portando avanti in vista dell'apertura della sessione estiva di calciomercato sarebbe quella relativa a Daichi Kamada. Il giapponese, in scadenza di contratto con l'Eintracht Francoforte, ha da tempo dato la parola al club rossonero, che però ancora non ha chiuso definitivamente l'affare.