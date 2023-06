Calciomercato Milan – In arrivo Kamada: è l’ultimo regalo di Maldini

'Tuttosport' oggi in edicola ha parlato di Daichi Kamada , destinato a diventare un giocatore del Milan in questo calciomercato estivo. Kamada, centrocampista offensivo giapponese classe 1996 , era un obiettivo messo nel mirino di mercato per il Diavolo da Paolo Maldini e Frederic Massara . Ma, come si ricorderà, era stato promosso pubblicamente anche dal tecnico Stefano Pioli nel corso della conferenza stampa del 3 giugno, vigilia di Milan-Verona .

Calciomercato Milan: Kamada si farà, anche senza Maldini

Motivo per cui, nonostante Maldini e Massara non lavorino più per il Milan, il club di Via Aldo Rossi ha confermato la trattativa messa in piedi con l'ormai ex Eintracht Francoforte, che si svincolerà a parametro zero proprio in questi giorni dopo gli anni trascorsi in Germania. «Kamada lo conosco bene, però non è ancora un giocatore del Milan: ma so che è intelligente», aveva detto Pioli, ricordando come l'intelligenza fosse una caratteristica da ricercare negli acquisti per il suo nuovo Milan.