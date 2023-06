Calciomercato Milan – Tielemans saltato, si ritorna su Kamada

Daichi Kamada può diventare un giocatore del Milan in questo calciomercato estivo. Va soltanto ratificata l'intesa già trovata tempo fa

'Tuttosport' oggi in edicola ha fatto il punto sul calciomercato del Milan e spiegato che, una volta saltato Youri Tielemans, accasatosi ieri ufficialmente all'Aston Villa, molto probabilmente nei prossimi giorni verranno fatti decollare nuovamente i contatti con Giuseppe Bozzo per concludere l'arrivo di Daichi Kamada.