Calciomercato Milan – Kamada e Traoré le occasioni a zero

Il Milan continua con il lavoro sul calciomercato . I rossoneri dovranno cercare di coprire i buchi della rosa. La squadra di Stefano Pioli avrà bisogno di molti rinforzi in varie zone del campo. Per questo, la dirigenza, potrebbe anche cercare qualche occasione rimasta a parametro zero. L'edizione odierna del Corriere della Sera parla di tutte le possibilità ancora a disposizione, che potrebbero arrivare in Italia. Anche il Milan potrebbe essere interessato a due calciatori nello specifico.

Calciomercato Milan, le occasioni a parametro zero

In Italia e al Milan, si legge, potrebbe arrivare Kamada, 26 anni, il trequartista giapponese ex Eintracht che aveva già un'intesa con Milan, prima che Maldini se ne andasse. Ai rossoneri piacerebbe però anche Adama Traoré, 27 anni, libero dopo gli anni al Wolverhampton. Il giocatore potrebbe rappresentare una buona opzione per la fascia destra a parametro zero, nel caso in cui altri obiettivi dovessero sfumare.