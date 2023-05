Calciomercato Milan, Kamada sempre più vicino: triennale da tre milioni

Il Milan, nella prossima sessione di calciomercato, potrebbe cambiare molto. Tra giocaoti che potrebbero lasciarae Miòanello, riscatti e non riscatti e nuovi arrivi, Stefano Pioli, potrebbe trovarsi con una rosa molto diversa rispetto a quella di questa stagione, che è sembrata molto corta per poter competere su più fronti in contemporanea. Il primo colpo del calciomercato del Milan, potrebbe essere Kamada. Ecco le ultime sul centrocampista giapponese in scadenza di contratto.