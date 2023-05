Calciomercato Milan – Pronto Kamada. Indizi per Milinkovic e Loftus-Cheek

Tanto spazio concesso al Milan sui quotidiani - sportivi e non - in edicola nella mattina di oggi, lunedì 29 maggio 2023. Il Milan vince contro la Juventus e si qualifica alla prossima Champions League. Con i soldi in più, la dirigenza rossonera potrà lavorare di più sul mercato. In attacco e a centrocampo ci potrebbero essere molti movimenti. Impazzano, nel frattempo, i 'rumors' di mercato: ecco i principali, raccolti su 'PianetaMilan.it'.