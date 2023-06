Calciomercato Milan – Kamada entro fine mese: manca un passaggio

Un calciomercato , quello del Milan , che non ha ancora portato un acquisto. I rossoneri continuano a lavorare, alla ricerca dei giusti profili per migliorare la rosa da consegnare a Stefano Pioli. L'edizione odierna del Corriere dello Sport, parla anche del calciomercato del Milan , con un focus sulla situazione di Kamada , calciatore a parametro zero che dovrebbe vestire rossonero la prossima stagione.

Calciomercato Milan, si attende Kamada

Daichi Kamada, si legge, potrebbe passare al Milan entro fine mese. L’accordo verbale sulla durata del contratto ci sarebbe da tempo, l’ormai ex Eintracht Francoforte dovrebbe guadagnare tre milioni per quattro anni. Mancherebbe solo un passaggio burocratico legato agli agenti giapponesi in Italia. Poi c’è Samuel Chukwueze del Villarreal, 24enne che ha il contratto in scadenza tra un anno. Il nigeriano, esterno destro, ha già avuto un incontro in sede tramite il suo rappresentante, e se nelle prossime ore si dovesse trovare una quadra dal punto di vista economico, allora il Milan potrebbe partire con l’offerta al Villarreal. La richiesta degli spagnoli però si aggira sui 25 milioni di euro. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan - Nuova opportunità dalla Francia?