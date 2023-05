Milan, crepe nel muro Kalulu-Tomori: se arrivasse un’offerta shock …

Media voto 6,39, secondo la 'rosea', per Kalulu; di poco inferiore, 6,37, per Tomori. Il Milan di quest'anno, invece, ha pagato nel cuore della retroguardia anche la flessione del suo muro una volta invalicabile. I numeri parlano chiaro: nella stagione 2022-2023, con due partite ancora da giocare, media voto 6,01 per Tomori e, addirittura, 5,73 per Kalulu.

Sia chiaro: non può essere bocciato dopo una stagione così e così. Più di qualche prestazioni negativa, però, hanno portato l'ex capitano delle giovanili dell'Olympique Lione dritto in panchina. Impensabile soltanto dodici mesi fa: da marzo a maggio 2022, infatti, Kalulu giocò da titolare tutte le partite di Serie A, senza perdere neanche un minuto, a discapito di Alessio Romagnoli.

Media voto crollata. Incedibili, fino a prova contraria — Nelle ultime cinque gare di quest'anno, invece, è partito dall'inizio soltanto in un paio di occasioni. In Milan-Sampdoria 5-1, addirittura, è rimasto a guardare per 90'. Più continuo nell'utilizzo Tomori. Il quale, però, ha commesso qualche errore grave di troppo. In occasione di Juventus-Milan, sia per Kalulu sia per Tomori potrebbe esserci la chance per il riscatto.

Entrambi, ha sottolineato 'La Gazzetta dello Sport', restano incedibili. A meno che, dall'estero, non arrivino offerte irrinunciabili. In quel caso il club di Via Aldo Rossi farebbe le proprie valutazioni. Kalulu, arrivato a parametro zero, garantirebbe una plusvalenza consistente. Tomori, pagato 29 milioni di euro, al Chelsea, oggi ha una valutazione di poco superiore.