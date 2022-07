Calciomercato Milan – Kalulu al rinnovo: presente e futuro in difesa

Pierre Kalulu si è preso il Milan ed ora, secondo quanto riportato nell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, punta al rinnovo di contratto. Il difensore classe 2000 ha convinto tutti nell'ultima parte di stagione, diventando il perno della difesa Campione d'Italia insieme a Fikayo Tomori e candidandosi anche per un posto da titolare nella prossima annata. Ci saranno ragionamenti da fare in tema mercato su che tipo di difensore arriverà, ma di sicuro il francese non avrà più un ruolo da semplice comprimario come nella prima parte della scorsa stagione.

Arrivato dal Lione nell'estate 2020 per mezzo milione di euro, oggi secondo Transfermarkt vale 56 volte di più. Un colpo pazzesco che conferma l'ottimo lavoro dell'area scouting rossonera. Oggi il difensore sarà a Milanello dopo aver passato delle vacanze allungate per via degli impegni con la Nazionale francese Under 21. Stefano Pioli ritrova così uno dei segreti del suo Milan scudettato, un giocatore impiegato 37 volte nell'ultima annata tra tutte le competizioni. Di lui, oltre a prestazioni monumentali come quella a Napoli, ci ricordiamo anche del gol vittoria nell'importantissima gara contro l'Empoli a San Siro.