Calciomercato Milan – Kalulu, trattative avanzate per il rinnovo | News

Pierre Kalulu è in trattativa avanzata con il Milan per il rinnovo del contratto: previsto un importante aumento di stipendio

La strepitosa crescita di Pierre Kalulu ha anche sorpreso in positivo il primo dei più scettici. Il giovane difensore francese, abile sia al centro della difesa che come terzino destro, è diventato una colonna (im)portante della squadra di Stefano Pioli.

Secondo quanto riferisce Nicolò Schira su Twitter, il giocatore e il club sono in trattative avanzate per prolungare l'avventura in rossonero di Kalulu. Per il classe 2000 è previsto un importante aumento di stipendio. Trequarti, un altro francese al servizio di Pioli?