Calciomercato Milan – Kalulu protagonista: la Juventus pensa al riscatto

Come detto da Tuttosport, le prestazioni di Kalulu, sia in Champions League che in campionato, hanno confermato la sua qualità e solidità. Sono nati, dunque, interrogativi tra i tifosi rossoneri riguardo alla decisione di cederlo (inizialmente in prestito) per circa 20 milioni di euro. Questo importo, che include la parte fissa e i bonus, era considerato significativo, ma il rendimento del difensore ha rapidamente dissipato ogni dubbio.