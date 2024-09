Calciomercato Milan – Kalulu: alla Juventus sono già soddisfatti di lui

Uno dei nomi che ha sollevato più polemiche tra i tifosi rossoneri è sicuramente quello di Pierre Kalulu. Il difensore francese è stato ceduto in prestito alla Juventus durante l'estate, poiché non era considerato parte essenziale del progetto. I sostenitori del Diavolo non hanno accolto con entusiasmo la decisione di lasciarlo andare, soprattutto perché Kalulu era visto come un vero jolly difensivo. Poteva giocare sia come centrale che come terzino destro, una versatilità preziosa in un momento in cui la squadra milanista ha affrontato diverse emergenze.