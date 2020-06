Calciomercato Milan – Kalulu, delusione in Francia per il suo addio

CALCIOMERCATO MILAN – Come viene riportato da Tuttosport, in edicola questa mattina, Pierre Kaluku nella giornata di domani dovrebbe svolgere le visite mediche e firmare il contratto che lo legherà al Milan per i prossimi cinque anni.

In Francia, secondo quanto scritto dal quotidiano torinese, c’è molta insoddisfazione per l’addio di Kalulu. Juninho Pernambucano, direttore sportivo del Lione, ha dichiarato in passato di contare molto sul terzino, ma in realtà il tecnico Garcia non gli ha mai dato un’opportunità. Anche per questo motivo Kalulu ha deciso di spostare il progetto rossonero. La speranza dei francesi è che il classe 2000 non si trasformi in un grosso rimpianto. INTANTO ECCO LA RICHIESTA DELLA FIORENTINA PER MILENKOVIC, CONTINUA A LEGGERE >>>