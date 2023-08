Calciomercato Milan – Il Bayern pensa a Kalulu per sostituire Pavard

Pierre Kalulu via dal Milan negli ultimi giorni di calciomercato estivo? Il Bayern starebbe pensando a lui per rimpiazzare Benjamin Pavard

Il Bayern Monaco, come noto, è in trattativa con l'Inter per la cessione ai nerazzurri di Benjamin Pavard, classe 1996, difensore francese in scadenza di contratto il 30 giugno 2024. Ci sono già gli accordi totali tra le parti. Affinché, però, l'affare vada in porto occorre che il Bayern trovi prima un sostituto del suo duttile difensore, così come chiesto a gran voce dal tecnico Thomas Tuchel.