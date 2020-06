Calciomercato Milan – Kalulu ad un passo: i suoi numeri stagionali

MERCATO MILAN – Pierre Kalulu è vicinissimo a vestire la maglia del Milan nella prossima stagione: ecco i numeri del terzino francese in questa stagione.

Il classe 2000 – in scadenza di contratto con il Lione – non ha ancora esordito in prima squadra, ma è ritenuto un grande talento del vivaio transalpino. Capitano della squadra U19, Kalulu quest’anno ha giocato tutte e 7 le partite della squadra giovanile in Uefa Youth League. Cinque volte da difensore centrale, una da terzino sinistro e una terzino destro. Insomma, un difensore a 360 gradi.

Il francese ha già debuttato anche in nazionale U20 – tre presenze totali – mentre nella selezione U19 vanta 12 partite. Il Milan lo segue ormai da diverse settimane e i contatti avviati da Maldini – con l’intermediazione del francese Moncada – potrebbero aver fatto la differenza. Su Kalulu era forte anche il Bayern Monaco.

