Calciomercato Milan – Upamecano più lontano: l’Arsenal beffa Gazidis?

MERCATO MILAN – Uno dei nomi della lista dei rossoneri per rinforzare la difesa era Dayot Upamecano del Lipsia, pupillo di Ralf Rangnick. Tuttavia, come riportato questa mattina da Tuttosport, l’Arsenal avrebbe strappato un accordo di massima col club tedesco che in caso di mancato rinnovo del francese in scadenza nel 2021 avrebbe una corsia preferenziale per il calciatore.

Il Milan, però, nella sua lista ha sondato il terreno per altri difensori tra cui Kristoffer Ajer del Celtic, Tanguy Kouassi in scadenza col PSG, Nikola Milenkovic della Fiorentina e, infine, resta viva la pista Thiago Silva che non dovrebbe rinnovare il proprio contratto coi parigini. Intanto, forte concorrenza del West Ham per un obiettivo del Milan: ecco chi è>>>

