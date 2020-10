Calciomercato Milan – Kalulu a gennaio può partire in prestito

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Pierre Kalulu, arrivato in estate al Milan, a gennaio potrebbe già lasciare i rossoneri per accasarsi altrove.

L’idea della dirigenza rossonera è quella di cedere il terzino destro classe 2000 in prestito per far sì che giochi un po’ dato che al Milan la concorrenza nel suo ruolo è altissima. Infatti Kalulu, al momento, è la quarta scelta nel suo ruolo. Davanti a sè ha Davide Calabria, Diogo Dalot e Andrea Conti. A riportare la notizia sono i colleghi di calciomercato.com.

Leggi l’amarcord che riguarda Alessandro Nesta e la giornata di oggi >>