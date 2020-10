29 ottobre 2011: Milan, Nesta segna l’ultimo gol della sua carriera

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Era il 29 ottobre di 9 anni fa, quando Alessandro Nesta, segnava il suo ultimo gol con la maglia del Milan, che fu anche l’ultimo in carriera.

La partita in questione era Roma-Milan, vinta per 2-3 dai rossoneri di Massimiliano Allegri. Davanti a oltre 45.000 spettatori, Nesta, nella sua città (è nato a Roma), siglò il secondo gol rossonero di quella giornata. Gli altri 2, li mise a segno Zlatan Ibrahimovic. Per la Roma di mister Luis Enrique andarono in gol Nicolas Burdisso e Bojan Krkic, che l’anno seguente approdò proprio al Milan. L’arbitro dell’incontro fu Antonio Damato. Con quella rete, Nesta raggiunse quota 10 gol con il Milan in 10 stagioni. Le presenze totali sono state 326. Il Diavolo campione d’Italia in carica prese 3 punti importanti a Roma dopo un inizio di campionato non entusiasmante.

