Calciomercato Milan – Kaio Jorge obiettivo per l’attacco: il punto

Le ultime news sul calciomercato del Milan: può essere Kaio Jorge l'attaccante giovane del quale ha parlato Paolo Maldini per i rossoneri

Daniele Triolo

Il Milan, in questa sessione di calciomercato, vuole chiudere anche per Kaio Jorge. Potrebbe essere lui, attaccante brasiliano del Santos, il giovane del quale ha parlato il direttore tecnico Paolo Maldini, qualche giorno fa, per completare il reparto avanzato del Milan di Stefano Pioli.

Del possibile arrivo di Kaio Jorge al Milan in questo calciomercato estivo ne hanno parlato i quotidiani, sportivi e non, in edicola questa mattina. Per il 'Corriere della Sera', in particolare, il Milan ha intenzione di mettere sul piatto 10 milioni di euro per assicurarsi subito il suo cartellino, nonostante il giocatore vada in scadenza di contratto il prossimo 31 dicembre.

Questo perché la concorrenza su di lui è tanta (in Serie A piace a Napoli e Juventus) ed agguerrita. Quindi ora il Milan ha fretta di chiudere quest'operazione. Sebbene sia ancora giovanissimo (è un classe 2002), Kaio Jorge ha dribbling, corsa, gol: è esploso in giovanissima età, ai Mondiali Under 17, con una rete decisiva nella vittoria in finale contro il Messico. Stanotte è andato in gol nell'1-0 del Santos contro l'Independiente nella Copa Sudamericana.

In patria lo paragonano, forse un po' per caratteristiche tecniche forse un po' per la comune militanza nel 'Peixe', a Neymar. Di sicuro non è ancora così, ma il talento c'è ed è innegabile. In Via Aldo Rossi considerano l'investimento su di lui opportuno. Per 'La Gazzetta dello Sport' Kaio Jorge è uno di quei colpi giovani, dall'ingaggio sostenibile e dai costi contenuti, che tanto piace alla proprietà rossonera, il fondo Elliott.

'Tuttosport', infine, ha ricordato come il giocatore sia extracomunitario. Pertanto, qualora il Milan lo portasse subito in Italia, occuperebbe anche la seconda ed ultima casella disponibile dopo quella utilizzata per Fikayo Tomori.