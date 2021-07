Calciomercato Milan – Kaio Jorge, il Santos: “Trattiamo con la Juventus”

Le ultime sul calciomercato del Milan: Ruenda, presidente del Santos, ha ammesso la trattativa con la Juventus per Kaio Jorge

Kaio Jorge si avvicina alla Juventus. L'attaccante del Santos, accostato anche al Milan nei giorni scorsi, dovrebbe alla fine indossare la maglia bianconera. Ad ammetterlo è Ruenda, presidente del club brasiliano, nell'intervista rilasciata ai microfoni di Estadio97: "Stiamo trattando con la Juve per Kaio Jorge. Non è abbiamo ancora deciso se verrà venduto a titolo definitivo subito o se andrà via a a gennaio dopo la scadenza del contratto. Non è vero che vendiamo male, non volevamo dare Kaio ma ci ritroviamo obbligati per via del contratto".