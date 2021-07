Calciomercato Milan – Kaio Jorge, c’è l’offerta dei rossoneri al Santos

Le ultime sul calciomercato del Milan: secondo Sky Sport il club rossonero avrebbe fatto un'offerta al Santos per Kaio Jorge

Continua la sfida tra Milan, Juventus e Benfica per Kaio Jorge. I tre club si contendono il talento emergente del Santos e al momento è difficile capire chi la spunterà. Nelle ultime ore ci sarebbe stata un'accelerata della Juventus per prendere l'attaccante a costo zero a gennaio, ma il Milan non molla. Stando a quanto riportato da Sky Sport, Maldini e Massara avrebbero presentato un'offerta da 5 milioni di euro al Santos per prendere subito il classe 2002. Questa, se confermata, potrebbe essere la mossa decisiva per sbloccare la situazione. Attenzione però anche al Benfica, che già nei giorni scorsi ha presentato un'offerta al Santos per prendere subito il brasiliano. Intanto prende quota uno scambio tra Milan e Borussia Dortmund. Le ultime.