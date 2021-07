Calciomercato Milan – Kaio Jorge, c’è anche il Bayer Leverkusen

Kaio Jorge, obiettivo di calciomercato del Milan per l'attacco, ha tantissimi estimatori. Ecco tutte le ultime notizie a riguardo.

Ancora alla ricerca di un terzo attaccante giovane sul calciomercato il Milan, con Kaio Jorge che sembra essere la prima scelta. Il brasiliano classe 2002 sembra essere la prima scelta: ha il contratto in scadenza con il Santos a dicembre e ciò significa che può già accordarsi a zero per il mercato di gennaio. Ha una clausola rescissoria da 77 milioni, ma ovviamente se dovesse andar via adesso verrebbe pagato molto meno. Il Milan ha presentato un'offerta, ma ritenuta troppo bassa. I rossoneri devono stare però attenti alla concorrenza: secondo quanto scrive Nicolò Schira, infatti, oltre ai rossoneri ci sono sempre Juventus e Benfica, ma anche il Bayer Leverkusen. Tutti e tre i club sono in trattativa con l'agente Giuliano Bertolucci. Sono giorni molto caldi.