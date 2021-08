Calciomercato Milan – Kaio Jorge alla Juventus: a Torino in settimana

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Kaio Jorge, trattato anche dai rossoneri, finirà alla Juventus. Accordo chiuso con il Santos

Daniele Triolo

Il Milan, che aveva trattato Kaio Jorge in questo calciomercato estivo, vede sfumare sul più bello l'acquisto dell'attaccante brasiliano dal Santos. Il giovane Kaio Jorge, come riferito da tutti i quotidiani sportivi in edicola questa mattina, ha infatti scelto di approdare subito alla Juventus di Massimiliano Allegri.

Kaio Jorge, classe 2002, sarebbe andato in scadenza di contratto con il club dello stato di San Paolo il prossimo 31 dicembre. Il suo agente, Giuliano Bertolucci, ha flirtato con il Milan per un po', trovando anche un'intesa verbale per il trasferimento del suo assistito in rossonero. A quel punto, però, il procuratore ha accettato le proposte della Juventus, che ha offerto di più, ratificando un accordo scritto con i bianconeri.

Con in mano il sì del calciatore brasiliano per gennaio 2022, quando sarebbe stato svincolato, la Juventus ha iniziato a trattare con il 'Peixe' per trovare un accordo al fine di portare subito il promettente centravanti verdeoro alla Continassa. Intesa trovata nelle scorse ore. Per avere subito Kaio Jorge la Juventus pagherà 3 milioni di euro al Santos: 1,5 subito, 1,5 alla fine della stagione, a qualificazione in Champions League ottenuta.

Il Santos, che avrà anche un milione di euro in più al raggiungimento di un certo numero di partite, si è riservato anche il 5% sull'eventuale futura rivendita dell'attaccante. Kaio Jorge sarà a Torino già questa settimana. Kaio Jorge colpo di calciomercato importante per la Juventus. Il Milan, dal canto suo, non si perde d'animo e continua a sondare altre piste per rinforzare il suo reparto avanzato. Milan, svolta per l'esterno destro d'attacco: le ultime news >>>