Calciomercato Milan – Kaio Jorge: affare non definito, ma ci siamo quasi

Le ultime sul calciomercato del Milan. Kaio Jorge, talento classe 2002 è l'ultimo tassello per completare l'attacco: l'operazione si farà

Milan che si conferma scatenato sul calciomercato. Dopo i riscatti di Fikayo Tomori e Sandro Tonali, il ritorno di Brahim Diaz e gli arrivi di Olivier Giroud e Fodé Ballo-Touré, la dirigenza è pronta a chiudere un altro acquisto. Secondo quanto riferisce 'La Repubblica' manca davvero poco alla buona riuscita dell'affare Kaio Jorge . Il brasiliano, in scadenza di contratto a dicembre con il Santos, è l'obiettivo numero uno per completare l'attacco. I rossoneri vorrebbero metterlo fin da subito a disposizione di Stefano Pioli pagando al club paulista un piccolo indennizzo.

L'idea del Milan è dunque quella di far crescere il giovane talento classe 2002 sfruttando l'enorme esperienza di Zlatan Ibrahimovic e Olivier Giroud. Mancano soltanto pochi dettagli: l'affare non è definito, ma alla fine si farà. Milan, non solo Kessie: c'è da blindare Theo Hernandez. Le ultime