Calciomercato Milan – Nessun interesse dei rossoneri per Kadioglu

Contrariamente a quanto riferito negli ultimi giorni sembrerebbe che il Milan non sia interessato a Ferdi Kadioglu

Negli ultimi giorni si era parlato abbastanza ampiamente di un possibile obiettivo del Milan qualora fosse saltato il piano A in casa rossonera, quello che porta a Hakim Ziyech. Il nome più caldo in tal senso sembrava essere il turco Ferdi Kadioglu, in forza al Fenerbahce e seguito anche dal Napoli, tra i club di Serie A.