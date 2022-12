Calciomercato Milan – Ecco l’alternativa a Ziyech: è il jolly Kadioglu

Ferdy Kadioglu è un obiettivo di calciomercato del Milan in alternativa al marocchino. Costa poco, gioca ovunque. Piace anche al Napoli

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Ferdy Kadioglu come obiettivo di calciomercato del Milan. Classe 1999, nato in Olanda ma di passaporto turco, Kadioglu è un calciatore in grado di adattarsi in più ruoli. Ha iniziato nelle giovanili del NEC, con cui ha debuttato anche in Eredivisie (70 presenze e 12 gol totali); nell'estate del 2018, poi, l'approdo al Fenerbahçe, club con cui gioca tuttora e con il quale, fin qui, ha messo insieme altre 120 partite e 10 gol.

Calciomercato Milan, Kadioglu può rappresentare un'occasione — Kadioglu gioca da esterno o da mezzala, ultimamente anche da terzino, sia a destra sia a sinistra. Volendo, può persino giocare da centrale di centrocampo. In una parola, un 'jolly', un giocatore moderno di quelli che il tecnico del Milan, Stefano Pioli, apprezza per duttilità, utilità e capacità di adattamento. Basti vedere in quante posizioni del campo giocano Pierre Kalulu, Theo Hernández o Sandro Tonali per esempio.

Per la 'rosea', Kadioglu è un'idea di calciomercato per il Milan del futuro. Costa poco, 12 milioni di euro. Ha uno stipendio in linea con i parametri rossoneri e l'ambizione di misurarsi in un campionato più competitivo di quello turco. Anche se il padre-agente, Feyzullah Kadioglu, ha rivelato - pur confessando tanto l'interesse dei rossoneri quanto quello del Napoli - come la priorità sia restare (almeno per il momento) al Fenerbahçe.

Piace anche al Napoli. Alternativo a Ziyech: non rinuncia allo stipendio — In vista di gennaio, ha commentato il quotidiano sportivo nazionale, il Milan interverrà soltanto se dovesse davvero valerne la pena. Per la società, infatti, non ci sono lacune in rosa da colmare. Ma il club di Via Aldo Rossi sa anche cogliere le occasioni che si presentano. Kadioglu, opzione a metà tra il possibile affare e l'auto-candidatura, potrebbe diventarlo. L'idea è alternativa a Hakim Ziyech, per il quale, oggi, è insuperabile l'ostacolo ingaggio: difficile che accetti un taglio dello stipendio. Mercato Milan, un colpo dal Real Madrid? Le ultime news >>>