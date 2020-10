Calciomercato Milan – Kabak, lo Schalke 04 abbassa il prezzo: le ultime

Lo Schalke 04 abbassa il prezzo

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Il Milan spinge forte per Ozan Kabak. E’ lui l’obiettivo numero uno della società per rinforzare il reparto difensivo. Dopo un’iniziale richiesta di 25 milioni di euro, secondo quanto riferisce ‘La Gazzetta dello Sport’, lo Schalke avrebbe abbassato le pretese, scendendo a 20 milioni di euro. Una forbice che si è quindi ridotta a ‘soli’ 5 milioni, che rappresenta una distanza molto più facile da colmare. Al momento il Milan ha offerto 15 milioni di euro tra parte fissa e bonus per il turco, ma con l’inserimento di bonus e nuove proposte la fumata bianca potrebbe davvero arrivare.

