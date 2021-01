Calciomercato Milan – Kabak, fila di pretendenti per il turco | News

Calciomercato Milan: Kabak si allontana inesorabilmente …

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Ozan Kabak, classe 2000, è uno dei nomi che il Milan sta seguendo in vista di un possibile acquisto in questa sessione invernale di calciomercato.

Sul difensore centrale turco dello Schalke 04, però, non ci sarebbero più soltanto i rossoneri ed il Liverpool. Si sarebbero, infatti, aggiunte una lunga fila di pretendenti al cartellino dell’ex Galatasaray e Stoccarda. Il quale dovrebbe essere ceduto subito vista la stagione pessima dei ‘Königsblauen‘ in Bundesliga.

Secondo quanto riferito dal ‘Daily Mail‘, in Inghilterra, anche Crystal Palace, Manchester United e Leicester City in Premier League, vorrebbero mettere le mani sul cartellino di Kabak. Cartellino valutato circa 25 milioni di sterline, pari a 28 milioni di euro. In Germania, Kabak piacerebbe anche al RB Lipsia.

