Calciomercato – Milan e Juventus su Zaniolo: le contropartite tecniche

Nicolò Zaniolo, obiettivo di calciomercato di Milan e Juventus, costa tanto. Ecco perché rossoneri e bianconeri pagherebbero non tutto cash

Daniele Triolo

Nicolò Zaniolo, obiettivo di calciomercato di Milan e Juventus, è al centro delle cronache in questi giorni. In particolare, dopo l'intervista rilasciata a 'SportWeek', magazine settimanale de 'La Gazzetta dello Sport', in cui ha strizzato l'occhio alla possibilità di ereditare la maglia di Paulo Dybala e ribadito la grande stima per Zlatan Ibrahimović.

Il mondo Roma, per questo, è in subbuglio. Con un contratto in scadenza il 30 giugno 2024 e un rinnovo ancora da discutere, è plausibile che Zaniolo possa lasciare la Roma in questo calciomercato estivo, per Milan o Juventus ma non soltanto. A patto, però, che la società che vuole il classe 1999 si presenti a Trigoria con 60 milioni di euro.

Calciomercato - Zaniolo tra Milan, Juventus e rinnovo

Così, infatti, ha commentato 'SportMediaset', sarebbe più facile per il club dei Friedkin dimostrare alla UEFA, con il nuovo Settlement Agreement all'orizzonte, la buona volontà di intraprendere il percorso della sostenibilità. Ma dove potrebbe finire Zaniolo ed a che condizioni?

Per ora, il calciatore ha rifiutato le offerte pervenutegli dall'estero, in particolare da Tottenham (Premier League) e TSG Hoffenheim (Bundesliga). Vuole restare in Serie A. Per 'Tuttosport', la Juve propone il cartellino del brasiliano Arthur più un conguaglio economico. A José Mourinho, tecnico giallorosso, piacerebbe l'ex Barcellona, ma il suo ingaggio è proibitivo.

Il Milan, invece, avrebbe proposto alla Roma il cartellino di Tommaso Pobega. Un nome che convince, dalle parti di Trigoria. Ma resta il fatto che il club capitolino vuole monetizzare il più possibile da Zaniolo anche perché il 15% del ricavato della sua cessione finirà all'Inter, come da accordi presi nel 2018 per l'affare che portò l'italiano in nerazzurro.

L'entourage di Zaniolo, secondo 'Il Messaggero', è tranquillo, anche perché sa che la situazione prima o poi si sbloccherà. In un senso o in un altro. Può andare via, così come restare nella Capitale. A fine mercato, così fosse, Claudio Vigorelli, agente di Zaniolo, tratterebbe per il rinnovo. Puntando, però, a prolungare il contratto soltanto fino al 30 giugno 2025, inserendo, nell'accordo, una clausola rescissoria sui 40 milioni di euro. Milan, ecco cosa manca per il rinnovo di Maldini >>>