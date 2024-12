Calciomercato Milan – Juventus forte su Tomori: la formula. Fagioli …

Fikayo Tomori sembra essere sempre più vicino alla Juventus, in vista della prossima sessione di calciomercato invernale, e nelle ultime ore sono giunte novità anche sulla formula che porterebbe il centrale del Milan a Torino. L'inglese, che è stato uno degli eroi dello Scudetto conquistato con Stefano Pioli, non ha mai trovato il feeling con Paulo Fonseca. Inizialmente veniva anche impiegato, seppur non con grande costanza, ma poi il rapporto si è deteriorato. E l'episodio contro la Fiorentina, quando prese il pallone togliendolo dalla disponibilità di Christian Pulisic, non ha fatto altro che peggiorare la sua situazione.