Calciomercato Milan – La Juventus piomba su N’Dicka: le ultime news

I bianconeri, infatti, stanno già cominciando a muoversi per il futuro, sondando il mercato dei difensori con il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno 2023 .

Per la fascia sinistra, per esempio, piace Alejandro Grimaldo del Benfica; per il centro della difesa, invece, sta prendendo piede il nome di N'Dicka, già avvicinato ai rossoneri non più tardi di un paio di mesi fa.