Calciomercato Milan – Difensore, sfida alla Juventus per Lloyd Kelly

Tra i giocatori accostati al Milan c'è anche Lloyd Kelly, difensore centrale del Bournemouth. Come riferito da 'La Gazzetta dello Sport', in edicola questa mattina, sulle sue tracce ci sarebbe anche la Juventus. La 'Vecchia Signora', infatti, al termine della stagione dovrebbe separarsi da Alex Sandro, in scadenza di contratto.