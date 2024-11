La Juventus sarebbe pronta ad esercitare il riscatto per Pierre Kalulu dal Milan in una delle prossime sessioni di calciomercato. Il difensore francese, infatti, nella finestra estiva ha lasciato il club rossonero, nonostante comunque fosse tenuto in considerazione da Paulo Fonseca, per accasarsi in una rivale come la Vecchia Signora. Una volta trasferitosi ha dimostrato, soprattutto nelle prime uscite, di essere in grande forma, tanto che in molti, tra i tifosi hanno parlato di possibile rimpianto per il Diavolo.